Emma (22) en Daniël (24) uit Rijssen gaan per fiets de wereld rond: ‘Misschien blijven we wel altijd onderweg’

Loes uit Almelo fietst ‘de wereld’ rond op een damesfiets en krijgt bloemen van Sparta

Vijftigduizend kilometer fietste Loes Oude Avenhuis (72) met haar elektrische Sparta. De teller bewijst het. Dat is zo’n prestatie dat ze van de fietsenfabrikant werd gefeliciteerd met een bos bloemen. Zelf vindt ze de hele heisa wat overdreven, want weer of geen weer, fietsen doet ze toch wel. „Wat moet je anders doen? Thoes zitn? Doar woj nie better van.”