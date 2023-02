Er komt niets goeds van rotzooi: dode honden, dwangsommen en vervuilde bossen

met video Bewoners van dit zorgcen­trum doen wat fruitkwe­kers niet lukt: ‘Eerst was hij echt venster­bank-for­maat’

De plant doet precies waar die voor bedoeld is: bananen laten groeien. Toch staan ze er best van te kijken in zorgcentrum Ludgerus in Deventer. Professionele fruitkwekers zeggen toch steeds dat dat niet kan in Nederland? Maar bewoners van dit zorgcentrum hebben het in hun binnentuin wel voor elkaar: bananen aan hun bananenplant (gekocht bij de Lidl).