Ergernis over verzorgingspost tijdens Freedom Ride: midden op Canadese begraafplaats Holten

Op sociale media is met verbazing gereageerd op de plek van een verzorgingspost zondagmiddag tijdens de Freedom Ride door Overijssel: midden op de Canadese begraafplaats in Holten.

Verschillende personen noemen het respectloos dat pal naast de Stone of Remembrance krentenbollen, flesjes water en bananen werden uitgedeeld aan de ruim duizend deelnemers van de Freedom Ride. Dat is een bevrijdingsfestival op de fiets, die bedacht is door wielerploeg Jumbo-Visma en de Stichting Waardering Erkenning Politie. Ondertussen bezochten nabestaanden uit Canada juist op Bevrijdingsdag het graf van hun grootvader. ,,Ik vind het niet passen, maar het is gebeurd. De post had ook buiten het ereveld kunnen staan’’, zegt voorzitter Albert Boode van het stichtingsbestuur van Informatiecentrum Canadese Begraafplaats Holten.

Het informatiecentrum heeft echter geen zeggenschap of bemoeienis met de begraafplaats. Dat ligt bij The Commonwealth War Graves Commission (CWGC) in het Belgische Ieper.

Geen kwade intenties

Organisator Laurens Hillmann noemt de reacties een kleine smet op een verder ‘fantastisch evenement’. ,,Dat is het nadeel van vandaag de dag. Het grootste deel heeft een leuke dag gehad en we kregen honderden positieve reacties van mensen die het fantastisch vonden. Helaas zijn er ook wat mensen die op Facebook zich negatief uitgelaten hebben. We hebben echter nooit kwade intenties gehad. We vinden het vervelend als mensen zich hier naar over hebben gevoeld.’’

De Freedom Ride op de Canadese begraafplaats krijgt geen tweede editie. Elk jaar doet de tocht een andere provincie aan. Hillmann: ,,We staan stil bij vrede en vrijheid. Het gaat ons om de boodschap. We moeten deze editie nog evalueren, maar we doen het de komende jaren niet meer op deze manier.’’