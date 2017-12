Ex-jeugdspeler FC Twente uit Holten hoort morgen of hij Michelinster krijgt

Na zijn opleiding begon hij bepaald niet direct met het verfijnde culinaire werk (als favoriet noemt hij een mousse van karnemelk met watermeloen en krab, waar hij nu bekend om staat). Het was in eerste instantie buffelen achter het aanrecht. ,,Ik kwam terecht bij De Poppe in Markelo, een restaurant bij een camping. Daar heb ik grote hoeveelheden verse producten snel leren verwerken, het was knallen in moordend tempo. 10 kilo boontjes doppen, bergen aardappels schillen, gehaktballen rollen en entrecotes afbakken voor massa's mensen.



,,Die ervaring komt me nu van pas tijdens piekmomenten in de keuken. Soms komt er hier wel 80 kilo levende krab binnen en dan zeg ik tegen de jongens: we gaan er met z'n allen voor. Je kunt niet één iemand 80 kilo krab laten schoonmaken. Na De Poppe heb ik in verschillende restaurants gewerkt, om de twee jaar steeds een stapje hoger. Tot ik bij De Leest en bij meneer Boerma (driesterrenchef Jacob Jan Boerma, red.) terechtkwam.'' Het was Boerma die hem voordroeg als leider van de culinaire The White Room-ploeg.