Fanny en dochter (8) krijgen waterballonnen door hun ruit bij Holten: ‘Iemand had zich dood kunnen rijden’

Kerk sluiten? Luttenberg wil geloofs­huis blijven gebruiken waarvoor het is gebouwd: ‘We hebben alles al’

Wat moet er gebeuren met de kerk in Luttenberg, zodra er geen wekelijkse kerkdiensten meer gehouden worden? Met die vraag is de Stichting Parel & Kerk Luttenberg aan de slag gegaan. Het antwoord is verrassend: het moet gewoon een kerk blijven, mét kerkdiensten. ,,Het dorp heeft alle voorzieningen al. We willen de kerk gewoon behouden.’’