‘Fruitkoning’ Aart brengt al 40 jaar vitamientjes aan huis in Twente: ‘Ik ken bijna al mijn klanten bij naam’

VIDEO Automon­teur John als Jezus tegenover student Ruben als Judas in The Passion van Luttenberg

Anderhalf jaar lang werd er in Luttenberg tot in de perfectie toegewerkt naar donderdag 6 april. Dan staat het dorp in het teken van The Passion. Inderdaad, de lokale tegenhanger van de landelijke tv-uitvoering. Hier geen BN’ers, maar een automonteur die Jezus vertolkt en een student die in de huid van Judas kruipt.