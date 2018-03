Fulltime schaapskudde op Sallandse Heuvelrug

De kudde zal het hele jaar door over de heide trekken en zo een bijdrage leveren aan beheer en behoud van biodiversiteit in het gebied.

Ook nu is er een kudde in schaapskooi Twilhaar, maar die graast slechts een paar maanden per jaar op de hei. ,,Een permanente schaapskudde met herder in dit gebied doet recht aan de kwaliteit en de beleving van deze historische plek. Ook is er ruimte voor andere passende ontwikkelingen. Bijvoorbeeld ecologische landbouw en misschien een heideboerderij kunnen ook bijdragen aan de kwaliteit van het gebied", aldus het park in de bekendmaking.