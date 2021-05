Gala voor de jongens van Deventer docuserie De Wasstraat: ‘Dit is een prijs van een vakjury. Dat is wel een dingetje’

Voorwaarde­lij­ke straf voor heethoof­den uit Rijssen en Nijverdal

4 maart RIJSSEN-HOLTEN - Hij had er beter bij weg kunnen lopen. Dat weet ie zelf ook wel. Maar ja, hij was boos, had zichzelf niet in bedwang en dus liep het uit de klauw. De tegenpartij deed echter ook een flinke duit in zakje. Poging tot toebrengen zwaar lichamelijk letsel, aan beide kanten.