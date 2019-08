‘Geef elke steen een verhaal’: Holten heeft op Canadese begraafplaats nog ruim 500 te gaan

De Canadese begraafplaats in Holten telt 1394 graven. In elk graf ligt iemand van wie gehouden werd. Een persoon die méér was dan de omgekomen soldaat; iemand die een leven had voor de oorlog. Juist dat verhaal is belangrijk om te vertellen. Het geeft de kille cijfers een gezicht. Tussen medio september 1944 en mei 1945 kwamen bij gevechten in Nederland ongeveer 13.000 geallieerden om het leven. Onder hen 4100 Canadezen; even zoveel zonen, broers, echtgenoten of vaders, ieder met een eigen verhaal. Maar, geeft Henk Vincent meteen resoluut aan: ,,Het gaat ons niet lukken om alle resterende pakweg 500 verhalen te achterhalen en te vertellen.”