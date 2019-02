Geen nieuwe baan, wel Keunedarper van het jaar

Het was nog even de vraag of Joop Heusinkveld ja zou zeggen om de titel Keunedarper van het jaar te willen dragen. Wie Heusinkveld kent weet dat hij niet zomaar ergens instapt. ,,Toen de zaak net dicht was en ik thuis zat kreeg ik een mailtje van Remi de la Haye. Of we konden afspreken. Ik dacht nog ‘misschien heeft hij een baan voor me’.