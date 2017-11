Geen productie na brand bij Vivera in Holten

Het geëvacueerde personeel werd na de brand naar binnen gehaald. In de kantine werden de werknemers bijgepraat. Het personeel is vervolgens weer naar buiten gegaan. De stank in het fabriekspand was voor sommige werknemers niet te verdragen. De productie is stilgelegd. Vrachtwagens kunnen vandaag niet meer lossen bij het bedrijf aan de Handelsweg in Holten.