Geen publiek bij jaarlijkse kaarsenceremonie Canadese Begraafplaats Holten

Schuur­brand in Rijssen snel geblust door alerte bewoner

25 oktober RIJSSEN - In een schuur aan de Lentfersweg in Rijssen is zondag aan het eind van de ochtend een brand uitgebroken. Het bleek te gaan om een scooter, die door nog onbekende oorzaak vlam heeft gevat. De brand is inmiddels onder controle.