Geen treinen tussen Deventer en Rijssen na aanrijding

update | met foto & video Enorme vuurzee verwoest bedrijfs­pand in Almelo, brandweer nog tot diep in de nacht bezig met blussen

ALMELO - Een zeer grote brand aan de Cesar Franckstraat heeft vrijdagavond een bedrijfsverzamelgebouw in de as gelegd. In korte tijd ging niet alleen een sportschool tegen de vlakte, maar ook Kringloop XL en het grote pakketdepot van PostNL. De brandweer heeft rond 01.30 uur het sein brand meester gegeven, maar verwacht nog geruime tijd bezig te zijn met het nablussen van de brand.

21 januari