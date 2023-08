Gehandicapte Frits (62) uit Rijssen wil zijn busje parkeren, maar ontdekt dat parkeerplek weg is

Auto vliegt uit de bocht op ‘de Knoop’ in Deventer: Zweed­sestraat afgesloten

Het verkeer dat ‘de Knoop’ moet ronden in Deventer, heeft dinsdagochtend te maken met ongeval. Een auto is uit de bocht gevlogen nadat die vanaf de N348 richting de Zweedsestraat wilde rijden. Daarom is de toegang tot de Zweedsestraat afgesloten.