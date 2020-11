Geheime ruimte met drugs ontdekt in auto langs A1 bij Holten: bestuurder (20) opgepakt

Alleen als Trump gelijk krijgt, komt er een carnavals­op­tocht in Holten

17 september De kans dat de carnavalsoptocht in Holten volgend jaar doorgaat, is nagenoeg nihil. Onder de huidige coronaregels is dat in elk geval onmogelijk. Dat zegt Michel Nijenhuis, president van carnavalsvereniging de Fienpreuvers. De deur staat echter nog wel op een kiertje.