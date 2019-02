Gemeente Rijssen-Holten neemt besluit over sluiting B&B's, eigenaren in spanning

De gemeente Rijssen-Holten verwacht pas in maart duidelijkheid te geven over het beleid rond bed and breakfast-activiteiten aan de Dorpsstraat. Dinsdag bespreekt het college hoe het omgaat met de handhaving van de huidige regels. Voor de eigenaren Miranda en Peter Nij Bijvank van Bed&Breakfast Holten een belangrijk moment.

Het stel kreeg te horen dat hun Uutkiekkamer met buitenjacuzzi medio februari dicht moet en het gemeentebestuur dan eveneens een besluit neemt. Dat geldt ook voor Bed & Breakfast De Noorderberg, die ook een kamer moet sluiten op last van de gemeente. Dinsdag bespreekt het college of sluiting inderdaad wordt doorgezet.

Handhaving

Voor Miranda en Peter Nij Bijvank van Bed&Breakfast Holten staat of valt alles bij de handhaving van de gemeente. ,,We hopen op een goede samenwerking. Met de B&B hebben we ons best gedaan Holten op de kaart te zetten. Maar als we tot het besluit niet open mogen zijn, heeft dat mogelijk desastreuze gevolgen’’, zegt Nij Bijvank.

Televisiekijkend Nederland zag begin december in het programma Bed & Breakfast van Omroep Max het levenswerk van Miranda en Peter Nij Bijvank. Onder meer de omgevingsvergunning bleek niet te voorzien in het gebruik van het vrijstaande bijgebouw als bed and breakfast. Later bleek ook voor het hoofdgebouw geen vergunning voor B&B-activiteiten te zijn. ,,We hebben daar wel met de gemeente over gesproken. We zijn ons van geen kwaad bewust.’’

Spanning