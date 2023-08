Wondermid­del of placebo? Door therapie in Amerika kreeg Yvonne uit Deventer haar leven terug

Blijvende klachten na een hersenschudding verzieken het leven van tienduizenden Nederlanders. Een peperdure behandeling in Amerika biedt verbluffende resultaten, schrijft medisch socioloog Eric Hermans in zijn nieuwe boek Hersenherstel in Utah. Hij sprak onder anderen met Yvonne Berfelo (30) uit Deventer. Ze leefde jaren als een zombie, maar is volledig hersteld. Omdat bewijs ontbreekt, wordt de therapie nog altijd niet vergoed.