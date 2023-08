indebuurt.nl Wijngaar­den bezoeken, de Prutshub en een museum: 5 x uittips in Deventer

Het weer voor de aankomende week ziet er veelbelovend uit! Ga lekker een ijsje eten in één van de beste ijssalons van Overijssel of ga langs bij de wijngaarden in de omgeving. Voor kinderen is er ook genoeg te beleven!