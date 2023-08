Overlijden Bert Dijkman schokt Deventer muziekwe­reld: ‘Een lieve, stille kracht met veel passie’

Een markante Deventer muziekman is niet meer. Bert Dijkman overleed afgelopen zaterdag plotseling, op 60-jarige leeftijd. Hij programmeerde voor het Burgerweeshuis, was bijna dertig jaar lang de drijvende kracht achter platenzaak Plato en maakte in de jaren negentig furore met zijn band Blue Guitars. Dijkmans overlijden komt hard aan in de Deventer muziekwereld.