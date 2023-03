Gerjan (20) uit Rijssen is verslaafd aan gas geven: de Max Verstappen op de zitmaaier

LEVENSLOOP Een broze moeder van 100 in De Blenke in Hellen­doorn: ‘ Maar ze is er gelukkig nog’

Ook voor hem was het hard. Jan Mensink zag zijn oude moeder, Henny de Leeuw - Morsink, de gang maken naar De Blenke, een woonzorglocatie in Hellendoorn. Een zoon van 70 die zijn moeder van 100 moest wegbrengen, want zo voelde het toch. „Het raakte me diep”, zegt hij.