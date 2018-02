Gewonde door vallende boom in Holten, traumahelikopter ingezet

Kaart Slag om koopzondag in de Bijbelgordel begint

30 januari Vier gemeenteraadsfracties van D66 in de Bijbelgordel geven gehoor aan het verzoek van D66-Kamerlid Jan Paternotte: breek de verplichte zondagsrust af. ,,De ontzuiling is nu hier aangekomen. We willen vrijheid.'' Maar: ,,Het CDA zal moeten helpen.''