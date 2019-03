Gezocht: jongeren zonder fiets, die afgelopen nacht tientallen tegels uit de grond trokken in Holten

Vraag van de week Wat haalt een lagere snelheid op de snelweg nou uit voor plaatsen die er dichtbij liggen?

23 maart De snelheid op delen van de A1 en A50 gaat omlaag naar 100 kilometer per uur, als het aan de politiek in Apeldoorn ligt. Ook sommige provinciale politici willen lagere limieten op snelwegen, D66 bepleit het landelijk. Dat is beter voor het milieu, veiliger, en gezonder voor de directe omgeving. Hoeveel precies? Dat is niet eenvoudig te zeggen - want afhankelijk van meerdere factoren.