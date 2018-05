Grote berghond houdt wolf weg van schapen op Sallandse Heuvelrug

Het BNNVARA-programma staat, volgens boswachter Ine Nijveld van Staatsbosbeheer, geheel in het teken van het meerjarenplan van provincie, Staatsbosbeheer en Landschap Overijssel om de kwetsbare natuur op de Sallandse Heuvelrug te herstellen.

,,De kwaliteit van de heide op de Sallandse Heuvelrug staat onder druk. En daarmee helaas ook de plant- en diersoorten die daarbij horen. Als de heide niet gezond is met onder meer een rijk insectenleven, kunnen ook andere diersoorten, zoals het korhoen, niet gedijen", zegt Nijveld. Het korhoen - ooit door bioloog Midas Dekkers aangeduid als kapsoneskip - is volgens de boswachter van groot belang als indicator voor het grootste aaneengesloten droge heidegebied van Europa.

Pyramide

,,Je moet de fauna op de Sallandse Heuvelrug voorstellen als een pyramide", zegt Nijveld. ,,Bovenaan staat het korhoen als de meest gevoelige soort en als het met die vogel goed gaat, dan gedijen ook de minder gevoelige soorten die in het heidegebied voorkomen. Vandaar dat we aan het korhoen zoveel aandacht besteden. In de uitzending van Vroege Vogels is dan ook te zien hoe er korhoenders worden gevangen in Zweden en vervolgens hier op de heide weer worden vrijgelaten. Het grote probleem met de korhoenders is het gebrek aan voedsel voor de jongen."

Schoonmaakazijn

,,Stikstofoxiden, amoniakdeeltjes en dergelijke, afkomstig van de landbouw, het verkeer en de industrie, verzuren de bodem en brengen de bioviversiteit op de Sallandse Heuvelrug ernstig in gevaar. Uit onderzoek blijkt dat de bodem op de heuvelrug op dit moment zo zuur is als schoonmaakazijn. Hoewel de heideplant behoorlijk goed tegen zuur kan, krijgt deze ook last van verzuring. Veel insecten zijn hierdoor vrijwel uitgestorven op de hei. En dit heeft ook effect op de kuikens van vogels zoals het korhoen, de wulp en de tapuit, die deze insecten eten. Zij kunnen bijna geen voedsel meer vinden."

Kap bossen

Het is volgens Staatsbosbeheer van belang om het heidegebied uit te breiden. En daartoe wordt tot 2012 150 hectare bos gekapt. ,,Deze maatregelen: het uitbreiden en het verbinden van heidegebieden, het permanent inzetten van een schaapskudde, het branden van de heide, het strooien van kalk tegen de verzuring van de grond en het op kleine schaal plaggen en maaien van de heide, zijn hard nodig."

Behalve aan de uitbreiding zal Vroege Vogels ook aandacht besteden aan de schaapskudde op de Sallandse Heuvelrug, die wordt geleid door André Kühn. De kudde speelt een cruciale rol bij het behoud van de heide door ander gewas op te eten. De schaapsherder heeft sinds een jaar de beschikking over drie Pyrenese berghonden, die van jongs af aan bij de schapen leven. De grote honden zijn erop getraind om de schapen te beschermen tegen de wolf, die vorig jaar in het gebied is gesignaleerd.

Niet aaibaar

,,Als een wolf de berghonden in de gaten heeft, dan gaat hij er met een grote boog omheen. De honden bewaken de kudde als de herder er niet bij is. Het is dan ook niet de bedoeling dat bezoekers van het gebied de honden benaderen. Ze zien er weliswaar zeer aaibaar uit, maar dat zijn ze niet. Ze zijn er om de schapen te beschermen dat doen ze dan ook", zegt Ine Nijveld.