Grote brand bij Wessels Bouw in Rijssen

Er is een flinke rookontwikkeling in het pand, dat langs de spoorlijn Almelo-Deventer ligt. De brand zou zijn ontstaan in de motbunker. De totale personeelssterkte schommelt rond de 90 werknemers.

Op de eigen website omschrijft Wessels Rijssen bv zich als een middelgroot bouwbedrijf dat opdrachten uitvoert in de woningbouw, utiliteitsbouw en renovatie. 'De meeste werken worden uit bouwteam of uit één op één relaties verworven. Dankzij de filosofie, dat het leveren van kwaliteit en service een eerste vereiste is, heeft het bedrijf in de loop der jaren een uitstekende naam ontwikkeld, wat vooral te danken is aan de gezamenlijke inzet van alle medewerk(st)ers', meldt de site.