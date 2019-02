Handen af van onze paasvuren, zeggen lezers van de Stentor

Beide politieke partijen hebben in hun Overijssels verkiezingsprogramma opgenomen dat de grote paasvuren moeten worden afgeschaft. De ChristenUnie kijkt daarbij naar het milieu, volgens de PvdD is het gevaarlijk voor de dieren die zich eventueel verschuilen in het bij elkaar gesprokkelde kreupelhout. De partijen doelen op de megabulten, zoals die in de buurtschappen Espelo en Dijkerhoek bij Holten worden gebouwd. Hun Gelderse partijgenoten hebben het in hun verkiezingspamflet niet over paasvuren.