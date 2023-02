Hellendoornse (74) doet aan ‘muzikale topsport’: ‘Zingen met een zuurstoffles heeft mijn leven gered’

Dit gebeurt er met omstreden café in Deventer binnenstad: 'De jongens zijn er nu druk mee bezig’

Wonen in een voormalig café? In Deventer is het straks mogelijk. Na meerdere rechtszaken is The Poolroom aan de Stromarkt in 2022 gesloten. Vier huurappartementen komen er nu voor terug. „Met de geschiedenis van het pand in het achterhoofd is dat misschien fijn.”