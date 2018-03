Henk Willems (88) uit Holten blaast tot hij geen lucht meer heeft

Jong

Oefening

Leergierig

Oorlog

Wanneer de Tweede Wereldoorlog uitbreekt is Henk 10 jaar. Voor jongens van zijn leeftijd een spannende tijd. Het normale leven in Holten gaat gewoon door. Zo ook het wekelijkse repeteren. Maar daar komt abrupt een einde aan wanneer de Duitsers in 1944 de repetitieruimte in beslag nemen. „Ja we moesten eruit. Dat was wat. En op zoek naar een andere locatie. Want we wilden gewoon doorgaan. Gelukkig konden we terecht bij bakkerij Wansink. Zaten we met dertig man gewoon tussen de bakkersspullen muziek te maken. En af en toe in een lokaal van de toen nog gereformeerde school. Tuurlijk waren we verontwaardigd. Maar het was niet anders. Toen de Duitsers op de vlucht gingen konden we weer terug naar de oude locatie. Ik heb daar nog een Duits muziekboek gevonden. Dat hadden ze achter gelaten.”