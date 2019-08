Hennepkweek doet uitbater Holtens restaurant das om

Grote gaten op zaterdag­markt in Deventer: wie laat wie nu in de steek?

18 augustus In de zomer valt het op dat de zaterdagmarkt in Deventer nogal wat lege plekken kent. Ook is de klandizie in de zomerse maanden vaak wat minder. Maar: komt de marktkoopman niet omdat de klant er niet is of werkt het juist andersom? ,,De loyaliteit naar beide kanten is er niet meer. Het is een vicieuze cirkel.’’