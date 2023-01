Het jaar sportief beginnen? Hardlooptrainer Jan Tijhuis geeft tips: ‘Luister naar je lichaam, niet naar de beat van de muziek’

Postzegels verzamelen oubollig? Op veiling in Nijverdal komt flink wat volk af

NIJVERDAL - Postzegels verzamelen heeft een oubollig imago en dat is hardnekkig. Wie komt er anno 2023 nog af op een postzegelveiling? Zaterdag was er zo’n veiling in Nijverdal, bij veilinghuis Leopardi aan de Rijssensestraat. En daar kwamen best veel mensen op af.

22 januari