'Het zou mooi zijn als de rechter de Stint weer toestaat’

Update | Video Fietser raakt ernstig gewond bij ongeval in Holten, traumaheli­kop­ter opgeroepen

24 oktober HOLTEN - Op de Rijssenseweg in Holten is een fietser woensdagmiddag ernstig gewond geraakt. De fietser kwam op de parallelweg in botsing met een auto. De fietser is met onbekend letsel afgevoerd naar het ziekenhuis. Een traumahelikopter was ter plekke, maar het slachtoffer is per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis.