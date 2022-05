Historische beslissing: Holten krijgt een koopzondag (ondanks vergeefse poging dominee dit tegen te gaan)

Met een nipte meerderheid stemt gemeenteraad in Rijssen-Holten vóór de koopzondag in Holten. Zoals verwacht stemden SamenLokaal, Gemeentebelang Rijssen-Holten, CDA en VVD voor. En daarmee is er genoeg steun voor een historische beslissing.

De stemming kon rekenen op veel toeschouwers. Zowel Rijssenaren die - veelal vanuit geloofsovertuiging - principieel tegen koopzondagen zijn als Holtense ondernemers die al jaren roepen om de zondagsopenstelling kwamen naar het gemeentehuis. Een dominee maakte nog gebruik van het inspreekrecht om de boel tegen te houden, maar tevergeefs. Het initiatiefvoorstel van Rob Meijerink (SamenLokaal) kon rekenen op 13 van de 25 stemmen. Net genoeg, tot grote vreugde van veel Holtenaren.

Eigenlijk willen de VVD, Gemeentebelang en SamenLokaal nog een stap verder gaan. Zij vinden dat alle ondernemers in de gemeente Rijssen-Holten zelf de keuze moeten maken of ze op zondag open willen. Maar om toch aan de meerderheid te vinden, beperkt de vrijstelling zich tot het toeristische Holten. En dan wel van 13.00 tot 18.00 uur. Precies zoals het CDA het heeft opgeschreven in haar verkiezingsprogramma.

Heet hangijzer

De koopzondag was al langer een heet hangijzer in Rijssen-Holten. Sinds 2018 is er een krappe meerderheid voor vrijstelling in Holten. Maar omdat de SGP de grootste partij is in de gemeente en daardoor de coalitieonderhandelingen begint, was het toch een moeilijk bespreekbaar thema. In 2018 trok de SGP aan het langste eind en sneuvelde de wens voor de koopzondagen tijdens de coalitieonderhandelingen.

Ook de coalitieonderhandelingen na de laatste verkiezingen in maart waren onstuimig. Gemeentebelang Rijssen-Holten, dat twee zetels groeide, lobbyde achter de schermen bij het CDA, SamenLokaal en VVD voor steun van hun initiatiefvoorstel voor de koopzondag in Holten. Met als wens om het plan uiteindelijk gezamenlijk in te dienen, zoals ook gebeurde.

Gemeentebelang buitenspel

Deze lobby vond plaats in de schaduw van de coalitieonderhandelingen. Daardoor verloren de SGP en de ChristenUnie hun vertrouwen in voormalige coalitiepartner Gemeentebelang Rijssen-Holten, dat een plek in de nieuwe coalitie kon vergeten.

