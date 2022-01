Hoe een verschrikkelijk ongeluk Danny (19) op de drempel bracht van een leven als profdarter

,,Het was bij het paasvuur hier in het dorp. Ik was met andere kinderen aan het spelen. Omdat het donker was, zag ik niet dat die tractor daar stond. Ik ben met mijn been blijven hangen en met mijn lichaam eroverheen gevallen. Zoals een tak als het ware afbreekt als hij te zwaar wordt, is mijn been ook kapotgegaan. Mijn onderbeen was haast verbrijzeld.”