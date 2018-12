Hoe één vrachtwagen met pech een verkeersinfarct in Deventer veroorzaakte en dikke file op de A1

‘Zolang er adverteer­ders zijn, is er een informatie­gids over Rijs­sen-Hol­ten’

28 november RIJSSEN-HOLTEN - De nieuwe gemeentegids Rijssen-Holten 2019 is uit en wordt dezer dagen huis-aan-huis verspreid. Volgens B en W van Rijssen-Holten is het de laatste gemeentegids die door de brievenbus zal glijden. Maar zo stellig als het college dat zegt, is het niet.