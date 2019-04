Hoe mantelzorgers worstelen in een moeras van wetten en regels

Fietser belandt in ziekenhuis na nachtelij­ke valpartij in Rijssen

7 april RIJSSEN – Een fietser is in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt in het buitengebied van Rijssen. Op de kruising van de Elsmaten met de Leijersweerdsdijk in het noordoosten van de stad kwam de tweewieler ten val. Hij werd gevonden door een man op een brommer.