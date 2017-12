Holten maakt zich op voor grootse dorpskwis

Holten staat op woensdag volledig op zijn kop. Ruim 1.400 mensen verdeeld over 77 teams zijn woensdagavond op de been om in een paar uur tijd 100 vragen en opdrachten op te lossen tijdens de Holtense Kwis: een doldwaze dorpskwis met serieuze ondertoon.

De dorpskwis is een fenomeen dat is over komen waaien uit het zuiden van Nederland. Daar wordt al jaren achtereen een flinke strijd geleverd tussen families, vriendengroepen, verenigingen en buurtschappen. Het fanatisme domineert, maar tegelijkertijd ontstaat er een sterke verbroedering.

Holtenaar Eric Klein Nagelvoort hoort over de kwis, raakt enthousiast en ziet hetzelfde spektakel ook wel gebeuren in zijn eigen woonplaats. Begin dit jaar trommelt hij een aantal mensen bij elkaar. Jeroen de Kok, manager van het Kulturhus, waar de kwis start en de feestavond plaatsvindt, Tastoe-eigenaar Marty Kiers, die de horecafaciliteiten regelt, en ondernemer Jos Kamphuis voor het samenstellen van het kwisboek, zien het spektakel meteen zitten.

"Daarnaast is een club van vijftien 'wijze' Holtenaren opgericht, die de vragen en opdrachten moesten bedenken. Het kwisboek moet namelijk zó gelikt in elkaar steken dat antwoorden op internet lastig te vinden zijn, meerdere antwoorden zijn uitgesloten en de vraagstelling op één manier te lezen is. Dat vergt inspanning en organisatie. Voorpret hebben we al genoeg gehad bij het samenstellen van het kwisboek", zegt Klein Nagelvoort.

Te verwachten

Maar wat kunnen de teams die minimaal uit tien personen moeten bestaan verwachten op zo'n avond? Volgens Kamphuis van alles. "De vragen zijn ingedeeld in tien categorieën. Sport, muziek, cultuur en kunst, geschiedenis en bekende Holtenaren komen allemaal voorbij in vraag- en beeldvorm. Maar er zijn ook leuke doe-opdrachten, waarbij tijd misschien wel een hele belangrijke rol speelt. Het beste voorbeeld uit een kwis elders is nog steeds een appeltaart die gebakken moest worden. Kom je daar om elf uur 's avonds pas achter, dan ben je te laat. Alle antwoorden en opdrachten moeten namelijk stipt om 23.30 uur worden ingeleverd. Eerst het boek doorlezen is overigens de enige tip die we meegeven."

De organisatie weet dat sommige inwoners van Holten uit voorhand de ingrediënten al in huis hebben gehaald. Maar of die appeltaart daadwerkelijk in het kwisboek voorkomt, kan Kamphuis niet bevestigen.

Wel kan hij verzekeren dat de kwis genoeg stof bevat voor 4,5 uur vermaak. "Maar het voornaamste is dat alle deelnemers, jong en oud, een hele leuke avond samen beleven", zegt Kamphuis. "En die saamhorigheid wordt nog eens versterkt op de avond van de uitslag. Dat wordt een gekkenhuis."