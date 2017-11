Holten reageert gelaten: 'Onze Oad krijgen we er niet mee terug'

Het faillissement van Oad is te wijten aan de Rabobank. Althans, dat zeggen de curatoren. Maar de bank nu als de kwade genius zien, dat hoor je de Holtenaren niet snel hardop zeggen. Ze reageren over het geheel genomen gelaten. ,,Ik ben er niet bij geweest'', is de teneur.

Teun Willemink is de 81-jarige beheerder van het Oad-museum in Holten, waar bezoekers kunnen mijmeren bij de lange historie van het vervoers- en vakantiebedrijf. Hij herinnert zich nog als de dag van gisteren dat de Oad in 2013 failliet ging. ,,Ik dacht eerst, het gaat vast om een afdeling binnen Oad, maar toen bleek het de hele onderneming te zijn. Ik schrok me kapot.''

Symbolisch

Een beetje symbolisch huist het museum van Willemink, die veertig jaar als elektricien bij de Oad in dienst was, aan de Kerkhofsweg. Hij heeft altijd een warm gevoel gehouden voor zijn werkgever. ,,De rechter zal straks een uitspraak doen over de schadeclaim van de familie, maar je moet denk ik van goeden huize komen om te winnen van een bank. Dat de curatoren tot dit oordeel zijn gekomen, dat zegt echter wel wat. Maar dan nog, wat heb je daar nu nog aan? Ja, alleen de familie Ter Haar kan er dan beter uitkomen. Dat is dan een zure voldoening, ook voor hen. Want onze Oad krijg je er niet mee terug.''

Kapsalon

De Oad en en de Rabobank blijken deze woensdag níet het gesprek van de dag bij de kapper. ,,Ik heb er vanmorgen één klant over gehoord'', zegt de kapster van kapsalon Het Schaartje die zelf niet uit Holten komt. Ze weet er weinig van. Een mening geven over de heikele kwestie dat doen de meeste Holtenaren ook niet als ze er wél wat vanaf weten. Die mening houden ze liever voor zich. Althans gistermiddag in het dorpshart, op de dag van het nieuws dat de curatoren het faillissement van de ooit zo trotse Holtense onderneming volledig wijten aan de handelswijze van de Rabobank. Ruim 1500 personeelsleden verloren hun baan. De trots van Holten was in één klap weggevaagd.

Baliemedewerkers

Op de gevel van het Kulturhus aan de Smidsbelt prijkt de naam van de Rabobank. Die huurt hier een ruimte voor het publiek. De twee baliemedewerkers staan de verslaggever goedlachs te woord. Natúúrlijk hebben ze het nieuws deze ochtend ook gelezen. Maar boze Holtenaren aan de balie gehad? ,,Nee hoor'', zegt de baliemedewerker die niet met zijn naam in de krant wil vriendelijk. ,,Een klant begon erover. Niet als verwijt naar ons, want hij weet ook wel dat wij hier als baliemedewerker geen invloed op hebben. We worden echt niet vervelend bejegend. Verder zeg ik er niets over en verwijs ik u naar ons hoofdkantoor.''

In enkele winkels in het dorps-hart is het personeel weinig spraakzaam. ,,We zijn er niet bij geweest'', is veelal het enige dat ze kwijt willen. Maar de in Holten geboren en getogen Ineke Aanstoot (58) wil wel haar zegje doen. Ze hevelt net de boodschappen uit het supermarktwagentje over in haar fietstas.

