Holten zit met Bed & Breakfast-dossier in de maag: ‘Hopelijk loopt dit met een sisser af’

‘Vertrek uit Almen is goed voor buurt, gemeente en Doornberg’

5 januari Het leek Johan Doornberg beter ‘de rust te bewaren’ en daarom trad hij de afgelopen jaren nooit in de publiciteit. Nu het bandenrecyclingsbedrijf definitief vertrekt uit Almen is hij bereid tot een interview. ,,Ik denk dat deze oplossing het beste is voor alle drie de partijen: gemeente Lochem, de buurt en voor ons als bedrijf.’’