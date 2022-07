Holtenaar Jan (66) timmert al een halve eeuw: ‘Mijn lijf doet het nog goed’

ICT-be­drijf xential begint op zolderka­mer, maar helpt nu vanuit Holten 200 gemeenten in Europa

HOLTEN - Bijna de helft van de Nederlandse gemeenten werkt met software van het Holtens bedrijf xential. „Er zijn in Nederland in totaal drie grote spelers, waaronder wij”, vertelt de trotse directeur Ruud Vos. Nu kijken ze over de landsgrenzen voor groei.

