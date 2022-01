Holtenaar Marco R. (50) beschuldigd van seks met zijn minderjarige buurmeisje: ‘Maar ik ben geen monster!’

Martijn uit Terwolde verovert wereldkam­pi­oen­schap feedervis­sen met team: ‘vorstelijk voeren’

Nadat hij drie jaar geleden nog brons pakte in Wit-Rusland, is Martijn Kroes uit Terwolde er nu met zijn team in geslaagd goud te veroveren op het WK Feedervissen voor Clubteams. In Bulgarije was de door Sportvisserij Nederland afgevaardigde ploeg JWP Waterservice met ruim 46 kilo gevangen vis de 33 andere deelnemende teams nu duidelijk de baas.

30 oktober