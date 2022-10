Holtenaar vreest volbouwen Oude Deventerweg

touwtrekken Waarom touwtrek­ken allang geen sport meer is voor puur uit de kluiten gewassen boerenpum­mels

Een sport voor boerenpummels met modderige klauwen vol eelt, is het imago waar het touwtrekken mee kampt. Wie op het WK in Holten verder keek, zag dat er voor uit de kluiten gewassen boerenpummels eigenlijk geen plaats meer is.

18 september