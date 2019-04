Holtens feestje op luxe schip bij Grand Prix van Monaco

De Nederlanders hebben een van de grootste schepen in de haven, waar tijdens de wedstrijd alles nog meer blinkt dan normaal. ,,Dat was even spannend. We wisten dat de ligplaats in het verschiet lag, maar je moet zekerheid hebben. Die hebben we nu‘’, zegt Coen, het financieel brein achter familiebedrijf Van Hoevelaak. Dus nu kan het echt beginnen: feest op 70 meter pure luxe met racende bolides op de achtergrond.