Holtense Vivera wil maandag weer produceren

,,Een kleine brand in twee schakelkasten'', concludeert Dommerholt aan het einde van een lange vrijdag die anders verliep dan gepland. De productiehal is relatief nieuw, maar toch kon de brand ontstaan. Hoe, dat is nog onbekend. ,,Maar we hebben het vooral aan de brandweer te danken dat het niet erger is geworden. Het is echt beperkt gebleven.'' De brandweer van Nijverdal, Almelo en Markelo ondersteunden het Holtens brandweerteam bij het brandje dat even voor acht uur in de ochtend begon en voor een heftige rookontwikkeling zorgde.

Schade

,,Alleen de eerste ploeg was nog maar aanwezig. Een man of dertig, die snel buiten waren doordat het systeem goed werkte. In totaal werken bij Vivera zo'n 175 mensen, verdeeld over twee ploegen.'' De vrijdag is de productie stilgelegd. Maar er ging geen productie verloren. ,,Er was alleen sprake van rook- en roetschade. Daarvoor gaat een speciaal team het weekeinde hard aan de slag. We gaan er vanuit dat we maandag weer kunnen opstarten. Misschien moeten we in de komende week even een drie-ploegen-dienst instellen om even bij te benen. Dat moeten we later bekijken. Op zich komen we nu nog niet direct in de problemen met levering. We hebben veel bij derden in opslag staan.''