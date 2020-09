Hovenier baalt na brutale diefstal in Holten: ‘Kost me wel tienduizend euro’

Een inbreker heeft in de nacht van donderdag of vrijdag voor zo'n tienduizend euro aan tuingereedschap gestolen uit de schuur van hovenier Wietze Wansink. ‘Heel zuur’

Hovenier Wietze Wansink uit Holten wist gelijk dat het misse boel was toen hij vrijdagochtend bij zijn schuur aan kwam lopen. ,,Ik zag gelijk dat het gereedschap weg was, de deur was opengebroken met een koevoet en dan weet je wel dat er veel weg is.”

Niet verzekerd

Zijn automatische tuingereedschap is allemaal weg. ,,De heggescharen, snoeischaren, noem maar op. En de niet automatische dingen, zoals de harken, die laten ze natuurlijk wel staan, want dat is niet zo veel waard.”

Quote Degene die hier was wist gewoon dat hier een hoveniers­be­drijf was Wietze Wansink , Hovenier

In totaal denkt de zzp’er zo'n tienduizend euro schade te hebben, waarvoor hij niet verzekerd is. ,,Handgereedschap zoals dit valt bijna niet te verzekeren, dat is een heel gedoe. Maar dat maakt dit wel extra zuur.”

Geliefde prooi

Bovendien kan hij een paar dagen niet werken, omdat het even duurt voordat hij nieuw gereedschap heeft. ,,Vandaag was ik sowieso druk met alles regelen en volgende week moeten we maar eens kijken. Gelukkig valt er misschien ook wel wat te schuiven in de planning.”

Hoewel hij bij het bedrijf woont, heeft hij niks vernomen. ,,Dat is wel een heel gek idee. Degene die hier was wist gewoon dat hier een hoveniersbedrijf was. Dat is onder hoveniers wel bekend, dat tuingereedschap een geliefde prooi is.”

Waarschuwing

Daarom had hij ook camera's bij zijn schuur hangen. ,,Die hebben het allemaal wel geregistreerd en die beelden heeft de politie ook. Maar of ze hier ooit iemand voor op gaan pakken, betwijfel ik.”

Quote Het is zoals het is, ik kan het nu niet meer terugdraai­en Wietze Wansink, Hovenier

Toch heeft hij de beelden op zijn Facebookpagina gedeeld in de hoop dat er iemand is die meer heeft gezien en als een soort waarschuwing. ,,Wie weet helpt het.”

Nuchter

Tegelijkertijd is Wansink er redelijk nuchter onder. ,,Het is zoals het is, ik kan het nu niet meer terugdraaien. Misschien ga ik wel extra maatregelen nemen om zoiets in de toekomst te voorkomen, maar daar ga ik nog even over nadenken”, stelt hij.

