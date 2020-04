In de voetsporen van onze bevrijders: De hel breekt los bij de slag om Holten

Bekeurin­gen in Rijssen en Nijverdal vanwege corona-noodveror­de­ning

6 april Boa's hebben in Rijssen drie keer een bekeuring uitgeschreven voor samenscholing. In drie gevallen werd volstaan met een waarschuwing. In Nijverdal werden vijf bekeuringen uitgeschreven omdat mensen zich bevonden in vanwege het coronavirus tot verboden gebied uitgeroepen gebied.