In oorlog vermoorde gezinnen Pagrach en Spanjar uit Rijssen krijgen 10 Stolpersteine

Zes gezinsleden van de familie Pagrach die aan de Walstraat woonden, werden in de oorlog vermoord. Vader Jacob Pagrach (56) op 31 juli 1944 in Auschwitz. Moeder Sara Jeanette (59), dochter Sophia (26) en dochter Rachel (20) op 19 oktober 1942, ook in Auschwitz. Dochter Johanna (24) op 7 mei 1943 in Sobibor en zoon Andries (18) op 10 februari 1945 ergens in Duitsland.