Indrukwekkende kerstavond op Canadese Begraafplaats Holten massaal bezocht

Deze koe uit Okkenbroek is de mooiste én beste van Nederland

13 december Ze heeft een lichaam dat mooi in verhouding is. In balans, noemt Jan Steegink uit Okkenbroek het. Iedere week wordt ze goed gewassen en ze ziet er bovendien mooi uit, in die roodwitte vacht. Wie Steegink Truus 4 hoort omschrijven, heeft niet direct door dat het hier om een koe gaat. Het is ook niet zomaar een koe. De roodbonte Truus 4, één van de 95 melkkoeien van Steegink's boerenbedrijf Heerenbrink Holsteins, mag zich sinds dit weekend de beste en mooiste van Nederland noemen.