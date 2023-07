Jan Poortman (83) moet met pijn in het hart (tijdelijk) weg uit zijn straat: ‘Het is de mooiste van Rijssen’

In zijn ruime voortuin staat een bankje met uitzicht op de Irenelaan. „Het is de mooiste straat van Rijssen”, vindt Jan Poortman (83). Trots laat hij zijn keurige huis zien, terwijl in de keuken de aardappels op het vuur staan. Poortman is een handige man en zat jaren in de bouw. Alles in zijn huis is goed onderhouden, schoon en netjes. Hij heeft er zelf vloerverwarming ingelegd en zijn huis uitgebouwd met een serre.