Jonge SGP’er Nienke (19) uit Rijssen zet zich in voor behoud van zondagsrust: ‘Heb er wakker van gelegen’

Leven met overlast van arbeidsmi­gran­ten in Deventer Rivieren­wijk: ‘Het ligt aan krottenko­nin­gen’

Marion den Bakker (61) en Gerda Verbeek (62) wonen al jaren alleen in één van de kenmerkende portiekflats in de Deventer Rivierenwijk, in toenemende mate tussen de arbeidsmigranten. Dronken geschreeuw, vechtpartijen en veel afval in en rond de flat; de vrouwen zouden graag zien dat er wat aan gedaan wordt. Probleem: het lukt ze niet om als buurt een front te vormen. ,,Er is onverschilligheid, maar ook angst voor de huisjesmelkers.’’

6 januari