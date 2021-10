Kakelverse ‘importkorhoenders’ leggen het loodje op Sallandse Heuvelrug

Het bijplaatsen van Zweedse korhoenders op de Sallandse Heuvelrug is nog geen onverdeeld succes. Dat blijkt uit cijfers over de afgelopen tien jaar. In totaal zijn sinds de start van het project in 2012 honderdvijftig korhoenders uit Zweden gehaald. In april van dit jaar waren hier nog tien hanen en vier hennen van over.