Kerst in Rijssen is pas echt voorbij als koor TODA je boom heeft opgehaald: ‘Score is groter dan ooit’

met video Tweede keer in 48 uur tijd: auto in Deventer vat ’s nachts spontaan vlam tijdens het rijden

De brandweer in Deventer moest vannacht voor de tweede keer in 48 uur tijd uitrukken voor een auto die tijdens het rijden spontaan in brand was gevlogen. Ditmaal op de Oerdijk in Schalkhaar. Eergisteren vond 3,5 kilometer verderop een soortgelijk incident plaats.

5 januari